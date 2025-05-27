El puente de Ciutat Jardí, cortado en verano por obras

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) empieza a rehabilitar hoy el paso elevado de Vallcalent que cruza las vías de la línea de alta velocidad y conecta Ciutat Jardí con Joc de la Bola. La obra, con una inversión de 643.044 euros, se llevará a cabo durante seis meses y conllevará cortes de tráfico. A partir de hoy solo se puede circular por uno de los dos carriles en cada sentido del viaducto, que quedará completamente cerrado al paso de vehículos y peatones a partir del 1 de junio. Estará cortado tres meses, hasta el 31 de agosto, y se prevé que al inicio del curso escolar se pueda restablecer la circulación parcialmente. Los vehículos que quieran cruzar la vía deberán desviarse por la calle Til·ler y el paseo Onze de Setembre provisionalmente.

La intervención incluirá la renovación de aceras, el sistema de drenaje, el firme y parte de las barandillas del puente, que incorporarán una nueva barrera de seguridad. También se actuará sobre las juntas de dilatación, que se han desnivelado con el paso del tiempo. Los trabajos tienen como objetivo “garantizar la funcionalidad, seguridad y viabilidad de esta infraestructura construida hace 20 años”, explicó ayer el subdelegado del Gobierno central, José Crespín. “La actuación es necesaria debido al considerable aumento del tráfico desde su inauguración” en 2009, añadió la teniente de alcalde Begoña Iglesias. Las autoridades aseguraron que la infraestructura no presenta riesgos estructurales.

El proyecto responde a una demanda largamente reivindicada por la asociación de vecinos de Ciutat Jardí, que alertó al consistorio de que “el puente parecía inclinarse”, según indicó Josep Maria Albareda, miembro de la junta. Por su parte, la Paeria requirió mejorarlo a la empresa pública a finales de 2021 al detectar deformaciones y grietas en el firme. El viaducto se acabó de construir en 2004, pero tardó cuatro años más en abrirse porque tuvo que ser rehecho al presentar defectos en la compactación del terreno y en los acabados.