Cuatro de cada 5 alumnos de la UdL se sienten 'quemados' y uno de cada 10 ha tenido ideas suicidas

Un estudio sobre el bienestar emocional de los estudiantes, los profesores y el personas de administración y servicios de la Universitat de Lleida (UdL) indica que cuatro de cada cinco alumnos manifiestan sufrir 'burnout' (síndrome de estar quemado) . Esta es una de las conclusiones presentadas hoy por los profesores de Ciencias Médicas Básicas Montserrat Rué y Carles Forné, encargados de procesar los resultados de la encuesta hecha en 2023 a 1.234 estudiantes, 296 profesores y 172 miembros del personal de administración. Entre los primeros, 2 de cada cinco sienten que las dificultades se acumulan tanto que no pueden superarlas, la mitad muestras niveles de sintomatología depresiva y uno de cada 10 ha tenido ideas de suicidarse o autolesionarse.

Dispones de ayuda: 024. Línea de atención a la conducta suicida Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.



Las personas que tengan pensamientos suicidas pueden encontrar apoyo y ayuda en los teléfonos 061 y 024

Entre el profesorado, la mitad dice estar afectado por 'burnout', uno de cada 5 se ve incapaz de controlar las cosas importantes de la vida, el mismo porcentaje que muestra síntomas de depresión. No obstante, 4 de cada 5 manifiestan que acaba consiguiendo sus objetivos.

Y por lo que respecta al personal de servicios, el 'burnout' afecta a 2 de cada 5, uno de cada 5 tienen niveles de sintomatología depresiva y 3 de cada 4 tienen confianza en ellos mismos. Rué ha indicado que entre los estudiantes los resultados son similares a los de toda Catalunya e incluso mejores que los del conjunto del Estado, donde 2 de cada 10 han tenido ideas suicidas.

También ha detallado que la UdL cuenta con un servicio para atender el malestar emocional de los alumnos y que propondrán al nuevo equipo rectoral ampliarlo al profesorado y personal administrativo. Este programa ofrece asesoramiento, pero los estudiantes que necesitan atención sanitaria deben acudir a los servicios de salud mental, con lo que a veces pueden tardar tiempo en acceder a ellos a menos de que dispongan recursos económicos que les permitan recurrir a la sanidad privada.