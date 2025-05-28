Daños en inmuebles por incendios en Balàfia y la calle La Parra

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un incendio de contenedores que se registró a última hora del lunes en Balàfia causó daños en una fachada y una moto. Se declaró a las 23.55 horas en Germanes Mirabal (foto). Por otra parte, un fuego causó alarma ayer por la tarde en la calle La Parra. Se registró a las 18.15 horas y acudieron 5 dotaciones. El líder municipal del PP, Xavier Palau, denunció la inacción de la Paeria en un inmueble en el que hay okupas desde hace tiempo.