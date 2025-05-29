SEGRE

DISTINCIONES

Galardonados 7 proyectos de alumnos sobre sostenibilidad

Alineados con los objetivos de la ONU

Foto de los premiados, con los impulsores de los galardones, entregados en la Diputación. - DIPUTACIÓN

Foto de los premiados, con los impulsores de los galardones, entregados en la Diputación. - DIPUTACIÓN

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

Los Premis Talent Jove ODS Lleida 2025, impulsados por la Fundació Comunitària Raimat Lleida y la Associació de Directius de Secundària, distinguieron ayer 7 proyectos de estudiantes sobre desarrollo sostenible. En Primaria, fue galardonado “Ludoteca d’Alpicat. Tot un món per jugar”; en primer ciclo de ESO, “La terra, el nostre món: viatge a la consciència ambiental”; en tercero y cuarto de ESO, “Clean Future”, una app para mejorar la limpieza urbana; en Bachillerato y Premio Especial de Agroalimentación Regenerativa:, “La digitalització dels regadius a Catalunya en temps de sequera, una eina per millorar la governança de l’aigua”; en FP de grado medio, “Un fruit amb història i futur”, reivindicación gastronómica del membrillo; en FP superior, “Wellspring of Culture”; y en Escuelas de Idiomas y Adultos, “CultivaLocal: plataforma per a agricultors locals”. El Pacto Mundial de Naciones Unidas se ha sumado como aliado estratégico y su coordinadora de desarrollo corporativo local, Isabel Roser, dijo que “la juventud no es solo esperanza, sino acción. Estos premios muestran cómo la educación puede ser un motor real de cambio”

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking