Galardonados 7 proyectos de alumnos sobre sostenibilidad

Los Premis Talent Jove ODS Lleida 2025, impulsados por la Fundació Comunitària Raimat Lleida y la Associació de Directius de Secundària, distinguieron ayer 7 proyectos de estudiantes sobre desarrollo sostenible. En Primaria, fue galardonado “Ludoteca d’Alpicat. Tot un món per jugar”; en primer ciclo de ESO, “La terra, el nostre món: viatge a la consciència ambiental”; en tercero y cuarto de ESO, “Clean Future”, una app para mejorar la limpieza urbana; en Bachillerato y Premio Especial de Agroalimentación Regenerativa:, “La digitalització dels regadius a Catalunya en temps de sequera, una eina per millorar la governança de l’aigua”; en FP de grado medio, “Un fruit amb història i futur”, reivindicación gastronómica del membrillo; en FP superior, “Wellspring of Culture”; y en Escuelas de Idiomas y Adultos, “CultivaLocal: plataforma per a agricultors locals”. El Pacto Mundial de Naciones Unidas se ha sumado como aliado estratégico y su coordinadora de desarrollo corporativo local, Isabel Roser, dijo que “la juventud no es solo esperanza, sino acción. Estos premios muestran cómo la educación puede ser un motor real de cambio”