Una cooperativa construirá 11 pisos para jóvenes en un solar del Centro Histórico de Lleida

La cooperativa TAU Catalunya Sostenible Social Scoop construirá un edificio de 11 viviendas protegidas para jóvenes menores de 35 años en un solar municipal del Centro Histórico. La cesión del terreno, situado entre las calles Galera y Alsamora y al lado de Cavallers, se ha oficializado hoy en un acto al que ha asistido el alcalde, Fèlix Larrosa, y el presidente del consejo rector de la cooperativa, Miquel Pigem. Este ha detallado que será "un edificio funcional con 11 viviendas y 11 plazas de aparcamiento destinadas al alquiler o la cesión de uso" y que la previsión es que la entrega de llave se haga entre julio y septiembre de 2027. "El proyecto ejecutivo lo tendremos listo en dos meses, el permiso de obras tardará entre tres y cuatro y tendremos catorce meses para construirlo, por lo que la previsión es que esté para el verano de dentro de dos año", ha detallado Pigem. Ha añadido que los pisos serán de 70 metros cuadrados y el precio será de 6,64 euros el metro cuadrado y que "para optar a uno de ellos se deberá estar registrado, ya que serán de protección oficial".

Por su parte, Larrosa ha agradecido la predisposición de la cooperativa de llevar a cabo esta actuación y ha destacado que la cesión del solar por 75 años se ha hecho por el pago simbólico de un euro al año. También ha recordado que actualmente se están llevando a cabo 32 operaciones urbanísticas en el Centro Histórico y que la previsión es que solo en este barrio se puedan crear o rehabilitar hasta 700 nuevas viviendas. "Todo lo que esté en manos de lo público avanzará deprisa, pero habrá otras operaciones que podrán o deberán hacer los operadores privados", ha señalado el alcalde.

Paralelamente, el alcalde ha anunciado que habilitarán un espacio para emprendedores especializados en el sector digital en el solar que hay junto a la Casa de Fusta de la calle Cavallers. Sobre este equipamiento, que también es para emprendedores, Larrosa ha dicho que "está al completo y es un modelo de éxito que se puso en marcha años atrás". Por último, ha añadido que el nuevo espacio para emprendedores digitales se hace en un solar que el consistorio ha recibido de una herencia "y pronto presentaremos el anteproyecto".