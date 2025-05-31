Les piscinas municipales de Lleida abrirán el sábado 14 de junio

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La temporada de baño en las piscinas municipales de Lleida empezará el sábado 14 de junio. La Concejalía abrirá las instalaciones de Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà y Mangraners en horario de 11 a 20.30 h. Este es el segundo verano que el horario de cierre se amplía una hora. El concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, ha indicado que las piscinas se incluyen en el listado de refugios climáticos y con un horario más amplio se contribuye a paliar los efectos de episodios de calor intenso en la ciudad.

La venta de entradas es prioritariamente telemática, mediante el código QR que hay a la página web piscines.paeria.cat. A partir del 11 de junio, se podrá hacer la reserva y adquisición de entradas en línea. Esta herramienta pretende evitar colas y aglomeraciones en se accesos de cada piscina y controlar los aforos de los diferentes recintos. Les personas que no dispongan de medios electrónicos o necesiten acompañamiento para hacer el trámite telemático se habilita un servicio a la concejalía de Deportes, como a punto de asesoramiento. Se puede ir a partir del 11 de junio y el horario es del lunes al viernes, de 09 a 13.30 h. En servicio permite la compra de entradas y hacer el pago en efectivo.

El precio de la entrada individual es de 3'70 euros. Como cada año, hay abonos de 5, 10 y 20 entrados que valen, 11,40 €, 20,20 € y 35,10 € respectivamente. Les personas mayores de 65 años y las personas jubiladas disponen de entrada gratuita. En este caso, tienen que dirigirse a la taquilla de la piscina y se les dará el acceso con un QR especial. Es decir, no tienen que obtener el código QR general ni hacer reserva previa. También tienen entrada gratuita los niños menores de 3 años y las personas que sufren una discapacidad del 33% con la acreditación correspondiente.

Les familias numerosas y monoparentales disfrutan de bonificaciones de un 25% en los abonos de temporada y en las actividades deportivas municipal dirigidas a niños. En situaciones de dificultad social se podrán aplicar bonificaciones específicas previa valoración de los Servicios Sociales de Atención Primaria de la Concejalía.

La temporada de piscinas tendrá un equipo formado por 18 socorristas y 30 auxiliares de recepción de instalaciones deportivos y de mantenimiento y jardinería. Se tiene que acordar de que en las instalaciones municipales se ofrece el servicio de guardarropa gratuito, todo y que limitado al número de cestas disponible.