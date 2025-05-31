Más de 650 plazas de aparcamiento regulado se retrasan: ¿Por qué no entrarán en vigor el lunes?

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La implementación de las nuevas 651 plazas de aparcamiento regulado en diversos barrios de Lleida ha sido pospuesta hasta el próximo 16 de junio, según anunció ayer el consistorio. Esta medida, que inicialmente estaba prevista para entrar en vigor el 1 de junio, ha sufrido un retraso de dos semanas debido a lo que las autoridades han denominado como "motivos de suministro técnico", sin especificar más detalles sobre la naturaleza exacta de estos impedimentos logísticos.

Este aplazamiento afecta a 290 plazas del Centro Histórico que se convertirán en zonas azules, 361 plazas de Joc de la Bola y Camp d'Esports que pasarán a ser zonas verdes (de baja rotación), y aproximadamente un centenar más ubicadas en el entorno de Prat de la Riba, Príncep de Viana y Sans i Ribes, donde 68 serán plazas verdes y 40 zonas rojas (alta rotación).

Lo más desconcertante para los ciudadanos es que, a pesar de que la entrada en vigor ha sido retrasada, el señalamiento de estas zonas ya se ha completado, con el pintado correspondiente en las calles afectadas. Esta situación está generando confusión entre los residentes y visitantes, quienes desconocen si deben o no abonar la tarifa por estacionar en dichas plazas.

Nuevas tarifas y bonificaciones: cómo afectará a los conductores según su vehículo

El nuevo sistema de aparcamiento regulado en Lleida no solo ampliará el número de plazas disponibles, sino que también implementará un modelo de tarifas variables basado en criterios medioambientales. En las zonas fronterizas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en funcionamiento a partir del 1 de julio en todo el Centro Histórico de la ciudad, los precios estarán determinados por la etiqueta ambiental que posea cada vehículo.

De acuerdo con la información facilitada por el ayuntamiento, los vehículos sin etiqueta ambiental deberán pagar 0,70 euros la hora; aquellos con etiqueta B abonarán 0,65€/hora; los que dispongan de etiqueta ECO pagarán 0,55€/hora; mientras que los vehículos con etiqueta ZERO tendrán la tarifa más reducida, de 0,50€/hora. Esta estructura de precios refleja el compromiso de España con la promoción de la movilidad sostenible en sus núcleos urbanos.

Para los residentes de calles con zonas verdes, el consistorio ha previsto una bonificación especial que les permitirá estacionar por tan solo 0,60 euros al día. Para acceder a esta ventaja, deberán darse de alta en la oficina de atención de la Empresa Municipal de Agenda Urbana, ubicada en la plaza Blas Infante número 2, o realizar el trámite a través de la web oficial de la Paeria.

Beneficios adicionales para residentes y nuevo sistema de control para carga y descarga

Cristina Morón, teniente de alcalde de Movilidad, ha explicado que los vecinos que no residan específicamente en calles con zonas verdes, pero que sí paguen el impuesto de circulación en Lleida, podrán acceder a un abono mensual por 45 euros. Este abono les permitirá estacionar sin limitación de tiempo en las plazas verdes y, como valor añadido, incluirá 10 viajes gratuitos en los autobuses urbanos de la ciudad, fomentando así el uso del transporte público.

La adquisición de este abono se podrá realizar tanto a través de la aplicación móvil Blinkay como en los parquímetros distribuidos por la ciudad, facilitando así el acceso a este servicio para todos los ciudadanos interesados.

Paralelamente a la entrada en vigor de las nuevas plazas de aparcamiento regulado, el 16 de junio también se pondrá en marcha un nuevo sistema de control para las zonas de carga y descarga. Este afectará a las 470 plazas y 168 espacios existentes en el Centro Histórico, Ferran-Estació y parte de Príncep de Viana-Clot, optimizando así la gestión del tráfico comercial en estas áreas de alta densidad.

La ZBE como marco de referencia para la nueva movilidad urbana en Lleida

Estas modificaciones en el sistema de aparcamiento se enmarcan dentro del plan de implementación de la Zona de Bajas Emisiones, una iniciativa que entrará en vigor el 1 de julio y que afectará inicialmente a todo el Centro Histórico de Lleida. La concejala Morón ha destacado que el aplazamiento de la entrada en vigor de las nuevas plazas "servirá para seguir informando a la ciudadanía de esta nueva adaptación de la movilidad del vehículo privado en el marco de la ZBE".