Las familias de Lleida llenan la fiesta del parque de La Mitjana y la Paeria anuncia un futuro servicio de cafetería

La fiesta de La Mitjana ofreció actividades de todo tipo, como por ejemplo un taller para conocer y observar los distintos tipos de insectos que hay en el parque.SCD

Decenas de familias han acudido esta mañana La Mitjana para celebrar su fiesta anual para participar en las múltiples actividades que se han programado para dar a conocer la biodiversidad de este parque con todo tipo de talleres y actividades infantiles. Se trata de la decimoquinta edición de esta fiesta que tiene como principal objetivo reivindicar esta zona de la ciudad y que, a pesar de las altas temperaturas que asolan Lleida estos días, ha tenido una buena afluencia de gente.

La jornada ha empezado sobre las 9.30 de la mañana con dos caminatas por la Mitjana y l'Horta de Granyena, así como una jornada de puertas abiertas en la estación de anillamiento de aves. Poco después han empezado las actividades infantiles, que iban desde un taller sobre la vegetación del parque,un para conocer y liberar los insectos que viven en la zona, otro para crear un kit de explorador, y un tercero para aprender a ir en bicicleta. A su vez, el Centre d'Interpretació de La Mitjana ha ofrecido proyecciones audiovisuales del parque y ha abierto al público la exposición sobre su fauna y flora.

Más tarde ha habido otro taller para observar aves, una pedalada popular, sesiones de taichí junto al bosque, un cuentacuentos infantil y una visita guiada por el parque. Por la tarde está previsto que se hagan también visitas teatralizadas para dar a conocer la historia de La Mitjana.

El alcalde, Fèlix Larrosa, ha visitado las actividades de la fiesta y ha destacado que, pese al calor, muchas familias leridanas han venido a La Mitjana para disfrutar de una jornada festiva. Por otro lado, anunció que la Paeria prevé dotar al parque de más servicios, como por ejemplo un servicio de cafetería-bar con terraza "para que la gente se sienta más confortable y con servicios en la zona y que, a su vez, sirva para atraer a más visitantes".