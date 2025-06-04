Este es el número que ordenará el acceso a las 'escoles bressol' de Lleida

El sorteo para determinar la orden de preferencia a las cuna en caso de empate en puntos. - MAGDALENA ALTISENT

El número 468 ordenará el orden de acceso a las ‘escoles bressol’ municipales en caso de las solicitudes empatadas a puntos. El día 10 se publicarán los listados definitivos y los niños que quedan en lista de espera.

La Paeria recibió 575 preinscripciones para 491 vacantes. La matrícula será del 10 al 23 y se podrá efectuar presencial, pidiendo cita previa a la web de las ‘bressol’, o bien online a través de portal del trámites del consistorio.