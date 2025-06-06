Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La asociación vecinal del Centro Histórico ‘Som Veïns’ de Lleida publicó este jueves una foto de una persona sin hogar durmiendo en lo alto de una construcción de la calle Sant Andreu. “Barraquisme per terra, mar i aire” decía el mensaje de la entidad vecinal, que lleva varios días publicando imágenes de personas pernoctando por las calles del barrio “Patrimonio Mundial de la Unesco”.