“En el mundo neoliberal, o cambiamos prioridades o gestionaremos migajas”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Comú de Lleida celebró este jueves su décimo aniversario en la Paeria con un acto que se articuló alrededor de una conversación sobre “municipalismo transformador” entre el filósofo y militante histórico de la formación Joan Manel Bueno, la concejala Laura Bergés y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Bueno recordó los inicios del Comú y destacó que, pese a que algunos lo consideraban improbable, “entramos en el ayuntamiento con dos concejales”. Bergés y Colau recordaron que el 15M supuso un punto de inflexión y subrayaron que “por fin las luchas contra la globalización, por la vivienda y los derechos se encontraban en un mismo espacio”.

Asimismo, Bergés remarcó que “el Comú ha hecho la oposición que creemos que se ha de hacer: leyendo los decretos, fiscalizando y proponiendo alternativas solventes”. También puso en valor su etapa en el gobierno municipal. “Con un presupuesto cero, pusimos a disposición más de 100 pisos sociales”, dijo. Colau también reivindicó transformaciones impulsadas desde el ayuntamiento de Barcelona. Bergés defendió que “la política transformadora no puede olvidar la utopía”. “Queremos cambiar las reglas del juego. En el mundo actual neoliberal, o cambiamos las prioridades o estaremos siempre gestionando las migajas”.