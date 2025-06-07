Un médico residente: "soy de Madrid y Lleida era mi primera y única opción"

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Beatriz y Miguel son dos madrileños que este viernes empezaron su residencia en Lleida para ser médicos de familia. “Era mi primera y única opción”, asegura Miguel, que estudió en Madrid y nunca ha vivido en Catalunya, pero habla un catalán muy fluido. “Vengo por amor, pero también por las condiciones laborales y de vida”, indica. Mientras, Beatriz explica que “estudiar la carrera en Lleida no fue una decisión activa, pero tengo mi grupo de amigos aquí y me encanta la ciudad y la montaña”. De hecho, señala que en un futuro le gustaría atender rescates en el Pirineo. Ambos quieren formarse en el CAP del Primer de Maig porque “es de los que me han hablado mejor, junto al Onze de Setembre”, dice Miguel. “Estoy interesada en la atención social a los perfiles más vulnerables”, añade Beatriz.

Mayoría foránea entre los MIR

Solo una veintena de los 80 nuevos residentes que ayer empezaron su formación sanitaria especializada (FSE) en Lleida son leridanos. La mayoría vienen de otros municipios catalanes y de diferentes puntos del Estado, sobre todo de Aragón y Valencia, pero también de Madrid, Sevilla o Canarias. Asimismo, una decena de los nuevos MIR son extracomunitarios, de Ecuador, Venezuela, Colombia o México. “Por primera vez tenemos dos residentes de Aparato Digestivo, Farmacia y Radiodiagnóstico”, celebró la jefa de estudios del hospital Arnau de Vilanova, Silvia Bielsa, que les dio la bienvenida en el centro.

El ministerio de Sanidad ofertó 89 plazas de FSE este año en Lleida, una cifra récord. En primera instancia se llenaron todas, pero hubo tres renuncias (la única MIR de Oncología Médica y dos de Enfermería Geriátrica y de Salud Mental). “Vamos a ver si conseguimos reconducir una renuncia a una prórroga”, explicó Bielsa, que detalló que otros seis residentes empezarán más tarde su formación.

Por su parte, el Colegio Oficial de Enfermeras de Lleida (COILL) valoró que la incorporación de 18 nuevas residentes es “muy importante, teniendo en cuenta las necesidades de la población y el déficit de enfermeras que sufre nuestro territorio”. Así pues, les animaron a colocarse “al lado de esta comunidad que os enamorará tanto como para querer quedaros y desarrollar vuestro proyecto de vida en Lleida”.