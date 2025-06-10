Una persona herida en un atropello en la avenida Alacant de Lleida

Una ambulancia y agentes de la Guardia Urbana de Lleida en el lugar del atropello.

Una persona ha resultado herida de diversa consideración este martes al ser atropellada por un turismo en la avenida Alacant de Lleida. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha activado tres unidades, ha evacuado a la herida en estado grave al hospital Arnau de Vilanova. El atropello se ha producido cuando faltaban pocos minutos para las nueve y cuarto de la mañana a la altura del número 10.

Se da la circunstancia que el pasado viernes una mujer de 34 años resultó herida de carácter crítico y su hija de ocho años sufrió heridas de diversa consideración al ser atropelladas por un coche en un paso de peatones del Passeig Onze de Setembre. Madre e hija fueron evacuadas al hospital Arnau de Vilanova después de ser atendidas in situ, según informó el SEM. Otra hija, de 13 años, resultó ilesa.

