Reconocimiento europeo a investigadores del hospital Arnau de Vilanova de Lleida y el IRBLleida

Investigadores del hospital Arnau de Vilanova y el Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida) han desarrollado un estudio pionero para tratar la insuficiencia cardíaca en personas mayores que tienen esta dolencia en fase avanzada. El trabajo ha sido liderado por los doctores José Luis Morales- Rull y Cristina Solé, facultativos especialistas del Servicio de Medicina Interna y de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca.

El ensayo clínico, denominado PREFER, consiste en utilizar moléculas de hierro oral para la mejora clínica de pacientes que padecen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp), una condición que presentan el 50% de usuarios con insuficiencia cardíaca y de la cual hay escasos estudios.

Los resultados del innovador ensayo, dada su relevancia, han sido presentados durante el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, organizado por la Sociedad Europea de Cardiología, cuyos resultados no han transcendido. El estudio ha sido reconocido por centrarse en una población especialmente vulnerable y habitualmente excluida de otros estudios: personas mayores con la enfermedad cardíaca avanzada.

Los coordinadores del ensayo consideran que se pueden hacer estudios independientes de alta calidad en centros como el Arnau, y que pueden servir de inspiración para que más profesionales sanitarios se interesen en la investigación biomédica. Este equipo ya recibió una distinción similar en el 2022.