Vuelos de águila para ahuyentar a palomas en Ferran y Doctora Castells, en Lleida

Una águila Harris hará vuelos diarios en la rambla Ferran y la calle Doctora Castells durante este mes con el objetivo de ahuyentar a las palomas comunes, las torcaces y los estorninos de los árboles. El ayuntamiento pretende obligarles a buscar otros sitios para anidar, fuera de la ciudad, ya que causan molestias a la ciudadanía y deterioran el mobiliario urbano con sus excrementos. La Paeria afirma que el águila, que ayer hizo un vuelo entre Rambla Ferran y la avenida Francesc Macià, es “especialmente adecuada para ambientes urbanos”.

La iniciativa forma parte de un plan piloto con rapaces que también incluye la instalación de varios nidos artificiales entorno al hospital Arnau de Vilanova y la Seu Vella para criar pollos de halcones urbanos, por el método conocido como el hacking, con el objetivo de que se acostumbren a vivir en estos entornos.

De hecho, el alcalde, Fèlix Larrosa, explicó que la concejalía de Sostenibilidad ha iniciado las primeras medidas de un plan de 4 años (2026-30) para controlar las aves en la ciudad. Incluye la retirada de nidos en el momento de la puesta para evitar concentraciones o el uso de pirotecnia de baja intensidad o espantajos acústicos en zonas de pernoctación. Asimismo, se continuarán llevando a cabo actuaciones cinegéticas mediante el convenio de colaboración con los Agentes Rurales.

Según la Paeria, el gran reto es abordar la gran proliferación de palomas torcaces. Así, se revisarán los edificios donde se resguardan o anidan y se instará a los propietarios a colocar redes o pinchos y tapar cavidades. Asimismo, se buscarán lugares adecuados para colocar jaulas de captura controlada. Larrosa también puso énfasis en la corresponsabilidad ciudadana y avanzó que “haremos campañas para concienciar y evitar, por ejemplo, que se alimente a estos animales”

El próximo año se establecerá un contrato externo para llevar a cabo estas tareas durante todo el plan, hasta 2030.