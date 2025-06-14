Alarma por 3 personas atrapadas en el ascensor de la pasarela

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Bomberos recibieron ayer el aviso de que tres personas habían quedado atrapadas en el ascensor de la pasarela de la estación de trenes, aunque finalmente pudieron salir por su propio pie. Cabe recordar que este ascensor lleva ya varias semanas averiado y está precintado. Fuentes municipales señalaron ayer que se está a la espera de poder repararlo. Como ya publicó SEGRE, deben recibir nuevas puertas, que quedaron dañadas por vandalismo.