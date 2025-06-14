SEGRE
ÚLTIMA HORA

Detenidos los dos hombres que atracaron un supermercado en Juneda a punta de pistola

EMERGENCIAS

Alarma por 3 personas atrapadas en el ascensor de la pasarela

Vista del ascensor de la pasarela de la estación de trenes. - AMADO FORROLLA

Vista del ascensor de la pasarela de la estación de trenes. - AMADO FORROLLA

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

Los Bomberos recibieron ayer el aviso de que tres personas habían quedado atrapadas en el ascensor de la pasarela de la estación de trenes, aunque finalmente pudieron salir por su propio pie. Cabe recordar que este ascensor lleva ya varias semanas averiado y está precintado. Fuentes municipales señalaron ayer que se está a la espera de poder repararlo. Como ya publicó SEGRE, deben recibir nuevas puertas, que quedaron dañadas por vandalismo.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking