Aviso preventivo en Lleida por exceso de ozono troposférico

Puede provocar tos e irritación de garganta

La dirección general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat y la Paeria emitieron ayer un aviso preventivo ante la posibilidad de que se superen el límite de ozono troposférico, fijado en 180 microgramos por metro cúbico, en Ponent y el prepirineo. El ozono troposférico es un contaminante que se forma del óxido de nitrogeno, compuestos orgánicos volátiles o por las descargas eléctricas de una tormenta y puede provocar tos, irritaciones en la faringe, el cuello y los ojos, garganta seca y dificultades respiratorias, así como empeorar el asma. A raíz de esta situación, la Paeria y la Generalitat recomendaron ayer evitar la actividad física al aire libre a los colectivos que más les afecte el ozono troposférico, como embarazadas, bebés y niños pequeños y personas con dolencias cardíacas o respiratorias.

