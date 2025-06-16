Unos 1.200 leridanos han utilizado la herramienta de IA que les sugiere ir a urgencias del hospital o del CUAP

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Un total de 1.191 leridanos han utilizado desde el diciembre pasado la herramienta piloto de inteligencia artificial (IA) de la web del hospital Arnau de Vilanova que indica a los pacientes si tienen que acudir a urgencias del hospital o al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Lleida. De estos, el 55% han sido derivados a urgencias del Arnau de Vilanova, mientras que al resto, un 45%, la herramienta les ha sugerido acudir al CUAP. Los principales motivos de consulta han sido los problemas respiratorios y los síntomas genéricos. Este sistema d'IA es pionero en Catalunya y se puso en marcha el diciembre pasado coincidiendo con el inicio del periodo de invierno con el objetivo de optimizar los recursos sanitarios y mejorar la experiencia del paciente.

La herramienta de inteligencia artificial, implementada por el servicio de urgencias del hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV), junto con el centro de urgencias de Atención Primaria (CUAP) Lleida, indica a través de un formulario cuál de los dos centros de urgencias leridanos es el más adecuado para la atención del paciente en función de la gravedad de sus síntomas.

Durante estos 6 meses, el 55% de las personas que han llenado el formulario han sido derivadas a urgencias del Arnau y el 45 quedándose en el CUAP. Sin embargo, no todos los pacientes han llegado a personarse en el centro indicado, o bien cuando lo han hecho no se han identificado con el código QR que se genera al completar el formulario.

El jefe del Servicio de Urgencias del HUAV, director clínico territorial de Urgencias de Lleida e investigador del eHealth Centro de la UOC, Oriol Yuguero, ha valorado de forma muy positiva estos primeros resultados. "En una ciudad del tamaño y las características de Lleida, que más de 1.000 personas lo hayan consultado antes de venir a urgencias puede explicar, en gran parte, que durante los meses de invierno la tensión asistencial a nuestro servicio haya sido menor de lo que es habitual", ha señalado.

Yuguero ha añadido que "el hecho de que más de la mitad de los usuarios se hayan derivado al hospital significa que la gente hace un buen uso del canal y que no lo utilizan por síntomas banales. Y también demuestra que estamos delante de una herramienta conservadora que busca, por encima de todo, la atención adecuada del paciente".

La herramienta publicada en la web se utiliza también en el mismo servicio de urgencias del hospital para llevar a cabo el procedimiento de la derivación inversa, en la que los casos poco o nada graves pueden ser derivados al CUAP a fin de que reciban atención de forma más resolutiva y en tiempo óptimo y, a la vez, contribuyan a aliviar las urgencias del hospital.

La prueba piloto del sistema se realizó de forma presencial entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 en el servicio de urgencias del HUAV, con la colaboración de Mediktor, la Fundación TIC Salud Social y el eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que evaluó los resultados. La implementación de esta herramienta de inteligencia artificial responde a los esfuerzos del HUAV y el CUAP Lleida, gestionados por el Institut Català de la Salut (ICS), para descongestionar las urgencias, mejorar los tiempos de atención y garantizar que cada paciente reciba la asistencia adecuada en el lugar correspondiente.