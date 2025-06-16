Activas desde hoy 650 nuevas plazas de zona azul en la ciudad de Lleida y los vecinos se quejan: “es un abuso”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida ciudad cuenta desde hoy con 650 nuevas plazas de zona azul. En concreto, 290 dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Centro Histórico (por ejemplo en la ronda de la Seu Vella o en Camp de Mart) y unas 360 de zona verde (más económicas) en torno a Joc de la Bola, Ronda y el Hospital de Santa Maria. Además, la Paeria ha transformado de zona azul a verde 336 plazas fuera de la ZBE. El gobierno municipal defiende que esta medida no tiene afán recaudatorio sino que quiere favorecer la rotación de vehículos y la movilidad sostenible, mientras que vecinos, sobre todo los de la zona de Joc de la Bola, consideran que son una “imposición” y un “abuso”. La teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, defiende que se trata de un “rediseño” del aparcamiento para avanzar hacia una “ciudad saludable, sostenible y justa” y porque “el coche privado no puede ser el protagonista de nuestras calles”. “Implantamos un modelo de movilidad que se asimila al park and ride, creamos zonas verdes de baja rotación en torno a la ZBE, ponemos en marcha abonos mensuales para residentes a 45 euros y con 10 viajes de bus gratis y premiamos a los vehículos menos contaminantes”, remarca. En total, la ciudad tiene ahora 1.265 plazas de zona verde donde aparcar cuesta entre 70 céntimos/hora a los vehículo sin etiqueta ambiental a 50 a los de etiqueta cero.

Hoy también entra en servivio el sistema de control digitalizado de las zonas de carga y descarga en el Barri Antic, Ferran-Estació y parte de Instituts-Templers y de Príncep de Viana-Clot. Son 470 plazas en 168 espacios, y los usuarios deberán utilizar una ‘app’, a través de la cual la Paeria controlará el tipo de vehículo y el tiempo de estacionamiento.