La Paeria y Metrovacesa negocian “resucitar” las torres de la Llotja

El ayuntamiento y la constructora Metrovacesa están negociando la posibilidad de retomar la construcción de las torres de la Llotja, que está parado desde 2019 y preveía levantar junto al palacio de congresos dos edificios de 21 plantas cada uno con capacidad para 98 viviendas. La finca fue vendida a la promotora Cerbat en 2007 por 49,5 millones de euros, pero nunca inició las obras a causa de la crisis de 2008. Años después, el BBVA adquirió el solar, solicitó la licencia de obras a la Paeria y vendió el terreno a Metrovacesa, que solo hizo trabajos menores.

Ahora, la voluntad del consistorio y de la constructora sería la de retomar por tercera vez el proyecto. Prueba de ello es que el consejo de administración del Centre de Negocis i Convencions (CNC), el ente que gestiona la Llotja, aprobó ayer por unanimidad requerir al titular de la finca “que proceda al cumplimiento de la obligación de edificación”. Según fuentes consultadas por este diario, la intención es “pedir que se ejecute el proyecto de construcción o que Metrovacesa devuelva la finca al CNC”. Sin embargo, el ayuntamiento parece que está más por la labor de retomar el proyecto, al igual que Metrovacesa. Y es que según el acta del consejo de administración de la CNC de marzo, un representante municipal dijo que “se han mantenido conversaciones con la empresa propietaria del solar y se ha constatado un cambio de actitud en Metrovacesa que ahora habría manifestado su interés en retomar la ejecución de las obras. Considera que las negociaciones van por buen camino”. Por todo ello, parece que este proyecto nacido hace ahora 18 años podría tener una tercera oportunidad de salir adelante.

Paralelamente, en el consejo del CNC de ayer se dieron a conocer los datos del primer y segundo trimestre del año de eventos y asistentes en la Llotja. Entre enero y junio se celebraron 201 eventos entre espectáculos, teatros, ferias, congresos y ruedas de prensa, un 59% más que en el mismo período del 2024, que congregaron a 113.551 personas, un 10,5% más. La previsión del CNC es acabar 2025 con 284 eventos y superar los 170.000 asistentes, mejorando las cifras de 2024.