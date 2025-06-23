Junts asegura que ha pactado con el Gobierno la creación de una nueva estación de tren en Lleida

El diputado de Junts por Lleida en el Congreso, Isidre Gavín, y la portavoz de Junts en la Paeria, Violant Cervera, con los carteles de la nueva estación de ferrocarril pactada con el Gobierno.Juntos

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Junts ha asegurado que ha pactado con el gobierno español la creación de una nueva estación de ferrocarril en Lleida. Por este motivo, el estudio informativo y el estudio de alternativas del proyecto ya estarían incluidos dentro del procedimiento impulsado por el Ministerio de Transportes, según el diputado de Junts por Lleida, Isidre Gavín. El acuerdo también supondría la inversión más importante del Estado en la ciudad en los últimos 25 años y la nueva infraestructura ferroviaria de Rodalies se ubicará en la avenida Onze de Setembre, en el entorno de los hospitales Arnau de Vilanova y Santa Maria, así como de la universidad. En concreto, se aprovecharía el túnel ferroviario existente y la red estatal actual con el objetivo de mejorar la conectividad con las líneas de Rodalies.

Junts per Catalunya de la Vegueria de Lleida ha anunciado este lunes el acuerdo con el gobierno español para impulsar la creación de una nueva estación de ferrocarril en la ciudad de Lleida que llevaría por nombre ‘Hospitals’. La presentación ha ido a cargo del diputado en el Congreso Isidre Gavín y la portavoz de Junts en la Paeria, Violant Cervera, que han destacado la “relevancia” de la actuación para “la movilidad y la vertebración del territorio”.

La nueva estación pretende mejorar la conectividad con las líneas de Rodalies que llegan desde Almacelles, La Pobla de Segur, Balaguer, Cervera o Les Borges Blanques, favoreciendo los desplazamientos cotidianos hacia la ciudad y dentro del ámbito de los alrededores Lleida. El acuerdo también incluye la posibilidad de habilitar un espacio para estacionar convoyes fuera de servicio, mejorando la flexibilidad operativa de la red ferroviaria en Lleida.

Junts asegura que el estudio de alternativas y el estudio informativo del proyecto, según indica el propio Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible, ya se están llevando a cabo dentro de los estudios informativos que se licitaron el pasado 17 de marzo de este año, para reforzar el tren de mercancías entre Aragón y Catalunya.