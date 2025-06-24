El fallecido de 20 años en Alcarràs era un técnico del Lleida CF y jugador del Balàfia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El joven leridano que se ahogó el domingo por la tarde mientras se bañaba en un pantano en Alcarràs (ver SEGRE de ayer) era Bourama Diakite, técnico de la base del Lleida Club de Futbol y jugador del Amateur A de la UE Balàfia. La víctima también había jugado en el Juvenil A del Lleida, donde actualmente formaba parte del cuerpo técnico, y también había formado parte de otros clubs como el CF Pardinyes, FiF Lleida y UE Bordeta.

La noticia de su muerte ha provocado una enorme conmoción en el fútbol leridano. El Lleida CF publicó un mensaje en X en el que lamentaba profundamente su pérdida y compartía “nuestro más sentido pésame con sus familiares y amigos”. También emitió un comunicado la Federació Catalana de Futbol, donde recordaba que “desde bien pequeño había jugado en clubs de la zona”, y la UE Balàfia.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 18.27 horas del domingo de que un joven no podía salir del agua. Se trata de la primera víctima mortal en aguas interiores desde que el 15 de junio empezó la campaña de verano.