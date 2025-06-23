Muere un joven de 20 años de Lleida ahogado en un pantano en Alcarràs

Los servicios de emergencias ayer en el lugar del ahogamiento en un pantano en Alcarràs. - JORDI ECHEVARRIA

Un joven de 20 años falleció ayer ahogado mientras se bañaba en un pantano en Alcarràs. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 18.27 horas, de que un joven no podía salir del agua y que lo estaban perdiendo de vista.

Fuentes cercanas señalaron que el joven, vecino de Lleida, estaba en la zona con un grupo de amigos. Hasta el lugar se activaron dos ambulancias del SEM y los sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito. También había patrullas de los Mossos y tres dotaciones de los Bomberos. Se trata de la primera víctima mortal en aguas interiores desde que el pasado 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de verano.

El Govern hace un llamamiento a extremar las precauciones durante la campaña de baño en playas, piscinas y aguas interiores. El verano pasado, el SEM atendió a 153 personas por ahogamientos en Catalunya, un 87% de las cuales fueron estabilizadas y trasladadas a centros sanitarios.

Una vez se alerta al 112, es clave la rápida respuesta de los testigos en el inicio de las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de la ambulancia. El año pasado, murieron 17 personas por ahogamiento en las playas, 7 en piscinas y 4 en aguas interiores.