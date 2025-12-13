La Paeria de Lleida clausura un gimnasio del Noguerola por falta de permisos

El ayuntamiento ha ordenado el cierre del gimnasio situado en el número 5 de la plaza Noguerola porque sus titulares no presentaron toda la comunicación necesaria para la apertura de esta actividad. Concretamente, en más de un año no han entregado ni el acta de comprobación favorable de que el establecimiento cumplía la normativa de protección contra incendios ni los certificados de aislamiento al ruido aéreo y de impactos. Esta orden deja sin efectos la comunicación de apertura que solicitaron en septiembre del año pasado y el gimnasio permanecerá cerrado hasta que no presente los certificados que faltan y sean avalados por los servicios municipales. Este gimnasio, de la cadena Fitness Park, abrió el 3 de agosto de 2024 en el local que dejó vacío Mercadona. Está cerrado desde ayer y en sus redes sociales anunciaron su clausura temporal para “renovar” sus instalaciones. En su puerta había un cartel indicando que estarán cerrados hasta el viernes 19 de diciembre. Este diario contactó hace semanas con sus responsables, que aseguraron que "ya habían resuelto los problemas” con el ayuntamiento.

La clausura temporal del gimnasio llega después de que sus representantes y la Paeria se intercambiaran durante meses informaciones y mensajes. En septiembre de 2024 el consistorio le requirió varios certificados técnicos de que el local cumplía la normativa para autorizar su apertura. Casi un año después, en agosto de 2025, los entregaron todos menos el acta de protección contra incendios y el certificado de aislamiento acústico. Al constatar que no los habían presentado, en octubre la Paeria ordenó el cese “voluntario” de la actividad. Sin embargo, en noviembre sus titulares presentaron un recurso potestativo para pedir un plazo “adicional y excepcional” para tramitar los permisos que faltaban y suspender la orden de cierre porque no había “un peligro inminente ni de molestias a terceros” y les causaría un prejuicio “reputacional” y a “terceros”. Sin embargo, el ayuntamiento rechazó el recurso alegando que lo habían presentado fuera de tiempo; que se informó debidamente a sus responsables de la documentación que faltaba y de las consecuencias de incumplir este requerimiento; que no han acreditado ninguna causa que justifique la imposibilidad de haberla presentado en el plazo acordado; y que la ley establece el cierre cautelar si no tiene todos los permisos.