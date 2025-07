La Bordeta estrena la primera oficina ciudadana en un barrio

La Bordeta cuenta desde ayer con la primera Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de barrio de la ciudad, una iniciativa impulsada por el ayuntamiento con el objetivo de acercar la administración a la ciudadanía, ofrecer una atención más accesible, facilitar la gestión de trámites y descongestionar las Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC) de Rambla Ferran y la Oficina de Gestión y Atención Tributaria (OGAT) de la avenida Blondel. Esta primera OAC de barrio está situada en el centro cívico de La Bordeta, en el número 28 de la avenida Pla d'Urgell, y prevé dar servicio a los vecinos de este barrio, los de Els Mangraners y zonas de l'Horta como la partida de Quatre Pilans. Permite hacer trámites como certificados de empadronamiento y de reconocimiento de vida, cambio de datos fiscales o suscripciones a la notificación electrónica, gestiones del cementerio, cartas y justificantes de pago, registro general, bonificaciones fiscales, altas de animales de compañía y pedir cita para la OGAT y la OMAC. También se podrán pedir modalidades para el pago de tributos como domiciliaciones, fraccionamientos o planes personalizados. Los únicos trámites que no se podrán hacer son empadronarse y pedir un permiso de obras.

El horario de oficina es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas del 1 de junio al 30 de septiembre, al igual que los días laborables de Semana Santa y Navidad. No obstante, la Paeria informó que la oficina cerrará por vacaciones del 11 al 22 de agosto. Del 1 de octubre al 31 de mayo abrirá también los martes de 16.00 a 18.00 horas.

La presidenta vecinal, Mari Carme Guerrero, alabó esta iniciativa, ya que “evitará muchos desplazamientos de los vecinos al centro para hacer gestiones y descongestionará la OMAC y la OGAT”. Añadió que ayer varias personas ya hicieron las primeras consultas y esperó que “oficinas como esta se desplieguen por el resto de barrios”.

Guerrero dejará la presidencia vecinal a principios de agosto

La presidenta de la asociación de vecinos de La Bordeta, Mari Carme Guerrerro, dejará el cargo tras más de veinte años a principios de agosto, pero no se prevé que se celebren elecciones hasta, como mínimo, septiembre. Así lo aseguró la propia Guerrero, que detalló que “una vez deje yo el cargo, que será entre el 4 o el 5 de agosto, la asociación la asumirá una junta gestora formada por dos vocales, el secretario y el tesorero y todo apunta que hasta septiembre no se convocará una asamblea general para fijar elecciones”. Según Guerrero, esto se debe a que “por el momento parece que no ha habido nadie que haya dicho oficialmente que se quiera presentar para dirigir la asociación, lo que es raro teniendo en cuenta la oposición que he tenido estos últimos años”. Añadió que antes de dejar el cargo hará un inventario “de todo el material y propuestas que hemos elaborado estos años”.