Módulo en el CAP de Balàfia para consultas de fisioterapia y psicología

El Centro de Atención Primaria (CAP) de Balàfia-Pardinyes-Secà ganará espacio gracias a un nuevo módulo prefabricado, el segundo, que ya ha sido instalado frente al edificio. Una portavoz de Salud explicó que la dirección del centro sanitario prevé utilizar este módulo para ubicar “servicios asistenciales”, aunque no para pasar consulta convencional de medicina o enfermería sino de otros profesionales como fisioterapeutas, psicólogos o nutricionistas. Todavía no está en funcionamiento y el departamento no ha comunicado por el momento cuándo entrará en servicio. En todo caso, indica que “no será inmediato”.Este CAP fue el primero de la capital y abrió el 8 de mayo de 1991 con una población asignada de 19.000 personas, mientras que tres décadas después se acercan a las 30.000. Por ello, desde hace tiempo los responsables del centro ven necesaria una ampliación. En 2021, Salud ya instaló un módulo para atender a pacientes de Covid y hacer pruebas PCR, igual que hizo en otros ambulatorios, y en el caso del CAP de Balàfia este espacio actualmente sigue en servicio y se emplea básicamente para la vacunación.

Por otra parte, la zona de aparcamiento ubicada detrás de este centro lleva más de dos años sin poder ser utilizada. Salud cerró su acceso después que en abril de 2023 una persona externa al centro sufrió una caída en este parking, cuyo pavimento está levantado en numerosos puntos a causa de las raíces de los árboles. La zona fue cerrada como medida preventiva mientras el departamento estudiaba una solución a medio y largo plazo, y por el momento parece que todavía no la ha encontrado.

Repunte de diagósticos de Covid en las últimas tres semanas

Los casos de Covid diagnosticados en la Atención Primaria han aumentado un 82% en el conjunto de la demarcación en las últimas tres semanas al pasar de 78 a 142, según datos del Sistema de Información para la Vigilancia de las Infecciones en Catalunya (Sivic). Por regiones sanitarias, en la del llano han aumentado de 62 a 107 y en la del Alt Pirineu i Aran, de 16 a 35. En cambio, en Urgencias del Arnau no se ha registrado un incremento. Algunas farmacias sí están vendiendo más tests.