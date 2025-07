Daniel Palau Valero, obispo de Lleida: «Debemos defender la dignidad de todas las personas»

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

¿Cómo recibe esta responsabilidad?

Con mucha humildad, paciencia y una gran esperanza. Estoy seguro de que encontraremos el camino para cumplir las voluntades de Nuestro Señor.

Tiene una extensa formación académica y mucha experiencia pastoral a sus espaldas. ¿Cómo cree que pueden contribuir a su ejercicio como obispo?

Tanto mi formación como mi experiencia solo cobran sentido cuando entendemos que no todo depende de una sola persona, porque una diócesis la forma una familia, no una sola persona. La Iglesia la hacemos entre todos.

Es de los obispos más jóvenes de España. ¿Cree que puede favorecer la conexión de la diócesis con las nuevas generaciones?

Sin duda, sociológicamente debería ayudar. Primero tendremos que ver si podemos entendernos, pero estoy muy esperanzado. El mundo de los jóvenes pide mucho respeto, y así es como deberemos afrontar esta cuestión.

Mañana lunes se cumplen dos meses del anuncio de su nombramiento y de su llegada a la diócesis. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones de la realidad pastoral Lleida?

Me llevé una impresión positiva pero también me di cuenta de la complejidad de la realidad. La afrontaremos mediante el diálogo y con mucha voluntad de vivir el Evangelio de manera muy real, y de seguir viviendo en la Fe.

¿Por qué dice que es compleja?

Me preocupan las personas que no pueden acceder a un trabajo o a un hogar, así como las que no tienen papeles.

¿Cuáles serán las prioridades de este ministerio episcopal?

Deberemos descubrirnos profundamente amados y arraigados al territorio, teniendo en cuenta que nuestra diócesis no solo cubre la capital, sino también los pueblos cercanos.

¿Cree que la Iglesia debe posicionarse ante los grandes debates sociales y políticos del país, como la migración?

Sí. Desde el Evangelio y Jesús defendemos la dignidad de toda persona humana y debemos manifestar nuestro criterio para defender a cualquier persona.

¿Qué herencia le gustaría dejar en la Iglesia leridana?

Una Iglesia con compromiso, consciencia, que ora y que no se angustia. También espero que las nuevas generaciones sepamos reconocer el trabajo bien hecho de nuestros predecesores.