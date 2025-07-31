Ataca con un cuchillo a agentes de la Guardia Urbana en la calle Acadèmia de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo ayer al mediodía a un hombre de 27 años en la calle Acadèmia acusado de intentar matar con un cuchillo a varios agentes. El individuo fue arrestado como presunto autor de los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, amenazas y atentado contra agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13.45 horas en la calle Acadèmia, cuando un agente de la Guardia Urbana que se encontraba fuera de servicio solicitó a un individuo que abandonara la entrada de un edificio donde suele estar y genera molestias en el vecindario, según informó la Paeria.

El hombre se negó y reaccionó de forma agresiva, intentando agredir al policía con un cuchillo. En ese momento, un agente de los Mossos d’Esquadra que también estaba fuera de servicio y pasaba por allí, apoyó al urbano.

Al lugar acudieron un total de cinco patrullas uniformadas de la Policía Local, que tuvieron que utilizar defensas extensibles. El individuo, que seguía empuñando el arma blanca y no obedecía a las órdenes policiales, se acercó a los agentes con la intención de clavarles el cuchillo.

Finalmente, uno de los agentes, haciendo uso de un escudo que le permitía evitar hasta dos acometidas con el cuchillo, le pudo arrinconar, produciéndose su detención. El hombre siguió oponiendo resistencia.

Las diligencias policiales se remitieron al juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que determinará si esa persona tiene alguna enfermedad mental o trastorno y puede pasar a disposición.

Sindicatos policiales alertan de un aumento de los atentados a los agentes.