Dos jóvenes con antecedentes, arrestados por robos en comercios del Eix Comercial de Lleida

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a dos jóvenes de 19 y 20 años con antecedentes como presuntos autores de sendos robos en establecimientos del Eix Comercial de Lleida.

El primero se produjo a las 17.15 horas del martes en una tienda de la calle del Carme. Dos jóvenes se llevaron varias colonias. El responsable de la tienda se percató de la sustracción e intentó impedirlo. Para asegurar la fuga, uno de los jóvenes esgrimió un cuchillo de cocina. Fueron grabados por las cámaras de seguridad.

El miércoles por la mañana, dos jóvenes robaron prendas de ropa en una tienda de la calle Major pero fueron interceptados por un vigilante de seguridad y fueron arrestados por los Mossos.