Evitan un apuñalamiento en el barrio de Els Mangraners de Lleida

Un detenido por los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.Mossos d'Esquadra

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Varias personas evitaron ayer por la tarde un apuñalamiento en el campo de fútbol del barrio de Els Mangraners, en Lleida.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20.15 horas cuando, por causas que se desconocen, se produjo un altercado y uno de los implicados sacó un arma blanca y atacó a otro, según explicaron varios testigos. Otras tres personas consiguieron evitarlo y llamaron a los Mossos d’Esquadra, que acudieron con varias patrullas.

El agresor, que estaba muy alterado, fue trasladado en una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), custodiado por los Mossos d’Esquadra, que presumiblemente lo acabaron imputando o deteniendo por un delito de amenazas con arma blanca.