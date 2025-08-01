La Paeria se plantea dotar de pistolas eléctricas a la Policía Local

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Paeria se plantea que la Guardia Urbana disponga de pistolas eléctricas Taser. Así lo aseguró ayer a este periódico la tercera teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Cristina Morón, que dijo que “estamos valorando la posibilidad de incorporar los dispositivos de descarga eléctrica como una herramienta para proteger y defender a los agentes de la Urbana, especialmente en situaciones de alta violencia, ataques directos y para prevenir estas situaciones”. Cabe recordar que el miércoles la Policía Local detuvo a un individuo que atacó a los agentes con un cuchillo y que tuvieron que utilizar un escudo para arrinconarle debido a su agresividad (ver desglose). Morón añadió que “si se decide incorporar este elemento, lo haremos siguiendo todas las garantías, con una formación reglada y específica para los agentes para que la puedan utilizar siguiendo todos los protocolos para que hagan un buen uso”.

Cabe destacar que el uso de Dispositivos de Conducción Eléctrica (DCE) por parte de policías locales está legalmente permitido en Catalunya bajo la regulación del departamento de Interior y está sujeto a varios requisitos como llevar vinculada una cámara personal de grabación que garantice la trazabilidad de cada actuación y un desfibrilador. Los Mossos las incorporaron en 2018 y, por ejemplo, en Lleida la utilizaron para reducir un hombre en 2020 en la Mariola. La lleva el jefe de turno de seguridad ciudadana.

Prisión para el hombre que atacó a urbanos con un cuchillo

El juzgado de guardia de Lleida decretó ayer prisión provisional sin fianza para el hombre de 27 años detenido el miércoles en la calle Acadèmia acusado de atacar a agentes con un cuchillo. Fue arrestado por los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, amenazas y atentado a la autoridad. El individuo, que no obedecía las órdenes, se acercó a los agentes con la intención de apuñalarlos. Finalmente, uno de los policías, haciendo uso de un escudo que le permitió evitar hasta dos acometidas, le pudo arrinconar, produciéndose su arresto.