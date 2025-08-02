El taller del Lleida Truck Center en Torre Solé, listo

La primera fase del Lleida Truck Center, el gran centro de servicios, reparación y mantenimiento de camiones ubicado en el polígono Torre Solé, ya está lista y en funcionamiento y ha comportado la creación de una quincena de puestos de trabajo. Se trata de la primera iniciativa que cristaliza en esta nueva zona industrial privada de la ciudad situada entre el polígono Camí dels Frares, la Ll-11 y la variante sur, y sus promotores son las empresas leridanas Transports Trota y Nou Transport. Xavier Bautista, de esta última firma, explicó que el taller oficial de Volvo, bautizado como Lleida Motor Trucks, está en servicio al cien por cien desde hace unas dos semanas, aunque indicó que el evento de inauguración está programado para el próximo 3 de octubre y contará con la presencia de representantes de la sede central de Volvo en Suecia, además de autoridades locales.

Este centro conforma el mayor taller para vehículos industriales de la ciudad, para camiones, autobuses y vehículos pequeños, y cuenta con 22 espacios para poder reparar 30 vehículos a la vez. Bautista destacó también que es el primer taller con aerotermia que permite que los operarios puedan trabajar con aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. Asimismo, remarcó que el edificio cuenta con placas solares y es energéticamente eficiente, con un consumo reducido y baja generación de emisiones.

Detalló que antes de final de año esperan abordar la segunda fase del Lleida Truck Center, que incluirá servicios de mecánica rápida, chapa y pintura, equipos de freno y ruedas, túnel de lavado, espacio de restauración para usuarios y personal y lavandería. La tercera y última fase será habilitar una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de 1.000 metros cuadrados para todo tipo de vehículos.