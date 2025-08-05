Enésima reparación en la calle Democràcia de Lleida y los comerciantes piden cambios

La calle Democràcia estará en obras y con restricciones de movilidad durante las próximas dos semanas por los enésimos trabajos de mejora de su pavimento. Una actuación que el consistorio hace cada dos años desde que se reformó en 2006 para solucionar los problemas de hundimiento de sus adoquines y que comportará que el tráfico se corte los días laborables desde las 8.00 hasta las 14.00 horas. La alcaldesa accidental, Begoña Iglesias, explicó que esta actuación “prevé sanear todo el tramo con un mortero de endurecimiento rápido, lo que permite que cada día se pueda reabrir el tráfico rodado” para minimizar las molestias a los vecinos y comerciantes de la zona. Añadió que esta actuación la debe hacer el ayuntamiento aproximadamente cada dos años “para que los adoquines queden alineados”. En este sentido, la vicepresidenta de la asociación de comerciantes de las calles Democràcia i Cardenal Remolins, Carol Sans, criticó que “desde que pusieron estas losas se deben hacer obras de mantenimiento casi cada año”. Lamentó que estos trabajos afectan a la actividad de los comercios de la zona y que el ayuntamiento no había avisado con suficiente antelación del inicio de las obras. Sans planteó que, para evitar este mantenimiento bianual “se restrinja el tráfico de vehículos pesados por esta calle”. El anterior gobierno municipal dijo en 2022 que hubo un “defecto constructivo”cuando se remodeló esta calle que provocó “problemas crónicos” de hundimientos de los adoquines y que se agravaba por el paso de vehículos.

Paralelamente, Iglesias dijo que este mes se llevarán a cabo obras en la calle Victòria Kent para corregir las deficiencias detectadas tras la reciente reforma. Los trabajos eran para pacificar el tráfico en el entorno de la escuela Ciutat Jardí “y hemos requerido a la empresa encargada de las obras que haga arreglos porque las obras no se han ejecutado bien”, añadió.