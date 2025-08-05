URBANISMO
Mueren varios de los árboles plantados por el ayuntamiento el pasado invierno en Lleida
El consistorio ha comenzado a retirar ejemplares secos en la avenida Madrid y Camp de Mart, tras una campaña de plantación de 650 árboles en la ciudad
Varios de los árboles que el ayuntamiento plantó el pasado invierno en la mediana de la avenida Madrid entre la plaza España y la calle Cos-Gayón han muerto. El consistorio ya llevado a cabo la retirada de varios ejemplares.
En la calle Camp de Mart también hay varios árboles que están muertos o en pésimo estado. El pasado invierno, el ayuntamiento efectuó la plantación de 650 árboles por toda la ciudad.