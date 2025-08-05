Mueren varios de los árboles plantados por el ayuntamiento el pasado invierno en Lleida

Varios árboles de la mediana de avenida Madrid han muerto. - MAGDALENA ALTISENT

Varios de los árboles que el ayuntamiento plantó el pasado invierno en la mediana de la avenida Madrid entre la plaza España y la calle Cos-Gayón han muerto. El consistorio ya llevado a cabo la retirada de varios ejemplares.

En Camp de Mart también hay ejemplares en situación crítica. - MAGDALENA ALTISENT

En la calle Camp de Mart también hay varios árboles que están muertos o en pésimo estado. El pasado invierno, el ayuntamiento efectuó la plantación de 650 árboles por toda la ciudad.