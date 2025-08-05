Renovarán 500 m de una tubería sin abrir zanjas ni cortar el tráfico

Obras en Balmes- Desde la semana pasada la avenida Balmes solo tiene dos carriles de circulación abiertos, uno por sentido, ya que los otros, los que van en dirección a Ricard Viñes, están cerrados por obras para renovación de la red de aguas. La previsión es que sigan así hasta final de mes. - GERARD HOYAS

Renovar 500 metros de tubería era, hasta ahora, una importante actuación urbanística que podía generar problemas tanto de suministro como de movilidad en la zona afectada. Sin embargo, gracias a la tecnología ahora basta con abrir dos pozos, uno en cada extremo del tramo a renovar, y poca cosa más, y eso es lo que llevará a cabo Aqualia para reemplazar casi medio kilómetro de cañería en la avenida Rovira Roure entre las calles Periodista Trapa y Màrius Torres. Un proyecto que se podrá ejecutar gracias a una manguera interior, llamada Primus Line, que se coloca dentro de una tubería degradada, se endurece, adoptar su forma y actúa como si de una cañería nueva se tratara. “Es una tecnología que reduce las molestias de obras de este tipo, ya que evita tanto hacer cortes de tráfico en la zona como abrir zanjas por toda la avenida y es la primera vez que se hará una actuación con este tipo de manguera”, explicó un responsable de Aqualia.

El proyecto, que está en fase de información pública desde ayer, afecta a una de las dos principales tuberías de suministro de agua a la ciudad y complementa unas obras que se hicieron en 2023. Entonces se renovó parte de esta tubería después de que el ayuntamiento informara a Aqualia que sus filtraciones habían causado una afectación importante en el tunel subterráneo por donde pasa el tráfico ferroviario a la altura del cruce de Rovira Roure con Onze de Setembre. En ese momento solo se renovó este tramo y ahora se actuará en el conjunto de la tubería, que ya ha llegado al final de su vida útil y presenta un “acusado estado de corrosión”. Desde la empresa concesionaria atribuyen este deterioro a los “corrientes vagabundos”, un efecto que causa la proximidad de líneas eléctricas de alto voltaje, como la catenaria de los trenes de alta velocidad y convencional, en materiales metálicos.

De este modo, la renovación de estos 500 metros de red se hará abriendo dos pozos, uno en Periodista Trapa y otro en Màrius Torres, donde se cortará la tubería. Tras una inspección con una cámara para ver su estado, se procederá a su limpieza interior mediante un rascador y un motor con cable guía que tirará de este y retirará las impurezas. El siguiente paso será lanzar agua a presión para acabar de limpiar la tubería para, finalmente, introducir la manguera Primus Line e instalar los conectores en los dos extremos. Esta actuación está presupuestada en 467.124 euros y durará dos meses. El inicio de las obras aún está por definir, ya que el proyecto está en exposición pública por un mes.