Nueva oleada de incendios en contenedores

Nueva noche de incendios de contenedores. Tras los tres episodios que se registraron a principios de la semana pasada y que se saldaron con la detención de una mujer, el lunes hubo tres nuevos fuegos que se declararon en menos de una hora de diferencia en dos calles próximas —Príncep de Viana y Rambla Ferran-, lo que hace sospechar que podrían haber sido intencionados.

El primero de ellos se declaró a las 23.40 horas en el número 25 de Príncep de Viana y ardió un contenedor, según informaron ayer los Bomberos de la Generalitat. Veinte minutos después hubo un segundo caso en esta misma calle, en el número 15. El tercero y último se declaró a las 0.28 horas en el número 52 de Rambla Ferran, cerca de la plaza Ramon Berenguer IV. Ardió una isla de contenedores y hubo daños en dos fachadas, desprendiéndose algunas baldosas. La Guardia Urbana balizó la zona.

Detenida y puesta en libertad

Cabe recordar que la Guardia Urbana arrestó la madrugada del pasado viernes a una mujer de 32 años como presunta autora de la quema de 17 contenedores en tres días, la mayoría en el centro histórico. Fue detenida en la calle Governador Moncada, después de que fuera pillada gracias a un operativo conjunto entre la Policía Local y los Mossos d’Esquadra. Sin embargo, el juzgado de guardia decretó el sábado su puesta en libertad con cargos y, por el momento, solo se la investiga por el caso de Lluís Companys, como avanzó SEGRE. Al parecer, los indicios contra ella son “escasos”, según indicaron fuentes judiciales.

En julio, ardieron un total de 21 contenedores en la ciudad, 17 de ellos en apenas tres noches. “El coste total es de unos 25.000 euros, a razón de entre 1.000 y 1.200 euros por contenedor”, según explicó el viernes la teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Cristina Morón, en la rueda de prensa que ofreció la Paeria tras la detención de la presunta pirómana.