Detenido por quemar seis contenedores

La Guardia Urbana detuvo el martes por la noche a un hombre de 46 años como presunto autor de la quema de seis contenedores un día antes en la calle Príncep de Viana y en la Rambla de Ferran (ver SEGRE de ayer). De 46 años, está acusado de los delitos de incendio y daños. El primero de los incendios se declaró a las 23.40 horas en el número 25 de Príncep de Viana. Veinte minutos después hubo un segundo caso en esta misma calle, en el número 15. El tercero y último se declaró a las 0.28 horas en el número 52 de Rambla Ferran. Ardió una isla de contenedores y hubo daños en dos fachadas. Ante la sospecha de que habían sido intencionados, la Guardia Urbana abrió una investigación que, gracias a la colaboración ciudadana y la aportación de imágenes, permitió identificar, localizar y detener al presunto autor a las 21.05 horas en Príncep de Viana.

En los últimos días se ha desplegado un operativo específico y conjunto de Urbana y Mossos que han llevado a cabo vigilancias estáticas, rondas a pie y con vehículos para vigilar en prevención de este tipo de delitos. Cabe recordar que la Urbana arrestó la madrugada del pasado viernes a una mujer de 32 años como presunta autora de la quema de 17 contenedores en tres días. Sin embargo, el juzgado de guardia decretó el sábado su puesta en libertad con cargos y, por el momento, solo se la investiga por un contenedor, como avanzó SEGRE. En este sentido, la alcaldesa accidental, Carme Valls, agradeció ayer el trabajo de la Urbana y los Mossos y señaló que “han dicho que pueden demostrar que fue la autora de la quema de los contenedores. También agreadezco la colaboración ciudadana, pero hay veces que la ley no nos acompaña y nos pone en jaque, lo que puede generar cierta frustración entre los policías”.