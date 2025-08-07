ERC plantea que Ramón y Cajal sea refugio climático

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El grupo municipal de ERC planteó ayer que el tramo de la calle Ramón y Cajal situado entre Rambla d'Aragó y la calle Maragall sea formalmente reconocido como refugio climático. Una propuesta que se debe a que este tramo, junto al Rectorado de la Universitat de Lleida (UdL), cuenta con “una alineación de árboles frondosos” que proporciona sombra continua y efectiva a lo largo de todo el paseo, actuando como "un regulador natural de temperatura”. La portavoz del grupo, Jordina Freixanet, señaló que el tramo “cumple todas las condiciones que establecen los criterios internacionales: sombra arbolada de calidad, proximidad a equipamientos públicos como la UdL y una estructura urbana que favorece claramente el confort ambiental. Tenemos la obligación de ponerlo en valor y replicar este modelo en otros puntos de Lleida”, concluyó.