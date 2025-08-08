Reabre el bar de La Sibil·la en el Turó de la Seu Vella de Lleida todos los días hasta la madrugada

El bar de la Sibil·la está situado en la Contraguardia de la Reina del Turó de la Seu Vella. - AMADO FORROLLA

El bar-restaurante del Turó de la Seu Vella, La Sibil ·la, ha reabierto esta semana bajo el mando de los grupos Canalla y Bonobo. Abre todos los días de 12.00 horas a la 1.30 h de la madrugada, y los fines de semana hasta las 2.00 h.

Los nuevos gestores explican que no han querido retrasar la apertura para dar servicio en el Turó durante el verano, pero prevén presentar un nuevo proyecto para el local en enero que viene –con cambio de nombre incluido– para estrenar temporada a partir de febrero.

La alianza entre los dos grupos leridanos, que ganaron el concurso público para la concesión de los servicios de restauración en la Seu Vella durante los próximos 4 años –más otros dos prorrogables–, prevé también instalar food trucks estables y celebrar tardeos puntuales en el parking sin asfaltar al lado de los antiguos depósitos del Turó a partir de la próxima primavera.