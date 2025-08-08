Una fuga de agua corta la calle Riu Ebre y daña la nueva rambla verde

Una fuga en una tubería de la red de agua detectada el miércoles por la tarde obligó a cortar al tráfico parte de la calle Riu Ebre, en Cappont, y levantar tramos de su nueva rambla verde, que fue inaugurada hace apenas un mes. Según informaron fuentes de la empresa concesionaria, Aqualia, la incidencia se detectó poco después de las 19.00 horas del miércoles, lo que obligó a cortar el suministro hasta las 7.00 de la mañana de ayer. Esto afectó a vecinos de las calles Riu Ebre, Doctora Castells, Sant Joan de Mata y Riu Cinca, pero las mismas fuentes señalaron que “no ha habido mucha afectación a nivel de usuarios porque la mayoría de los edificios de viviendas de la zona tienen depósito, aunque quizás algún vecino ha podido detectar que había una presión baja”. Donde si hubo afectación fue en el tráfico, ya que los operarios empezaron el miércoles por la noche a abrir zanjas por Riu Ebre para localizar el origen de la fuga, lo que comportó que se cerrara la circulación entre las calles Doctor Zammenhoff y Doctora Castells. “Estamos trabajando para encontrar la fuga o habilitar una solución provisional”, señaló un portavoz de la empresa concesionaria ayer a primera hora de la tarde.

Para detectar la fuga, los operarios tuvieron que abrir varias zanjas en parte de la nueva rambla verde de Riu Ebre, que se inauguró a principios de julio tras más de seis meses de obras. También obligó a precintar parte del parque después de que aparecieran grandes grietas junto a unos bancos. Paralelamente, mientras los operarios intentaban localizar el origen del rebentón, una de las zanjas quedó anegada por el agua que se filtraba del subsuelo, concretamente en una de las zonas ajardinadas.

Por su parte, desde el ayuntamiento informaron que estudiarán la causa de la fuga, sus efectos en el área renaturalizada y procederá a su reparación en los próximos días. Añadieron que el corte de tráfico “no ha provocado molestias significativas” y hoy se podrá reabrir la calle.

Cabe recordar que la reforma de Riu Ebre para convertirla en una rambla verde comportó la supresión de dos de los cuatro carriles de circulación que tenía, por lo que ahora solo hay uno por sentido. La actuación, que se financió con fondos europeos, transformó 1.400 metros cuadrados de asfalto en zonas verdes donde se han plantado medio centenar de árboles y unas 3.000 plantas para que la zona pase a ser un refugio climático.