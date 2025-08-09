El Ayuntamiento de Lleida rehabilitará la pasarela del Liceu Escolar y pospone a 2026 dotarla de sombra

El ayuntamiento prevé llevar a cabo una reforma integral de la pasarela del Liceu Escolar renovando sus tablones y bancos de madera y mejorando su iluminación. Así lo confirmó esta semana un portavoz municipal, que detalló que esta actuación se hará en unos meses tras constatar que hay elementos del viaducto “que están degradados y necesitan reponerse y subsanar algunas deficiencias como la iluminación, que será nueva una vez entre en vigor el nuevo contrato de alumbrado público”.

Por otro lado, el proyecto para dotar a la pasarela de una cubierta que dé sombra durante los meses de verano deberá esperar, como mínimo, hasta el año que viene, ya que el ayuntamiento todavía está analizando la viabilidad del proyecto a nivel estructural. En este sentido, el gobierno municipal informó en el pleno ordinario de junio que habían iniciado los trámites para analizar la viabilidad de dotar a la pasarela de zonas con sombra. Detalló que no es posible instalar un toldo de tela “porque el puente hace efecto vela” y saldría volando, tampoco podría soportar una cubierta vegetal por su peso.

En este sentido, señaló que “la pasarela está preparada por ley para aguantar el paso de vehículos de emergencia si fuera necesario, pero no podría soportar sostener una cubierta de estas características de forma permanente”. Por otro lado, también descartó la opción de habilitar una cubierta de madera, porque “apenas haría sombra”. De este modo, parece que la opción más viable, a la espera de los análisis técnicos, será habilitar pequeños toldos por todo el puente y tener espacios intermitentes de sombra. Paralelamente, el gobierno municipal dijo en mayo que este otoño plantarán árboles en la plaza Blas Infante “hasta el inicio de la pasarela” del Liceu Escolar.

Pintadas, cristales rotos y basura

Al deterioro y la falta de mantenimiento de la pasarela del Liceu Escolar se le deben sumar también los actos incívicos que contribuyen a degradarla. Prueba de ello es que esta semana el viaducto tenía varias pintadas en sus bancos, basura y cristales rotos que se suman al mal estado de varios de sus tablones de madera.