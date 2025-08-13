Un ladrón huye de un control en la Jonquera a contra dirección por la AP-7 y lo atrapan en Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han identificado como supuesto autor de cinco robos con fuerza en la comarca de la Selva a un arrestado en Lleida después de huir de un control a la Jonquera con un vehículo robado y conduciendo veinte kilómetros contra dirección por la AP-7. Según informan los Mossos en un comunicado, los robos tuvieron lugar entre el 10 de julio y el 2 de agosto en Sils, Santa Coloma de Farners y Riudarenes y el objetivo del ladrón fueron dos domicilios, un restaurante y un vehículo. El primer asalto tuvo lugar el 10 de julio en una empresa de Sils, de donde el sospechoso se llevó un patinete eléctrico y una bicicleta. El segundo fue la noche del 26 de julio, cuando entró en una vivienda aprovechando que no estaban los propietarios.

La noche siguiente, el 27 de julio, hubo dos robos más. Uno en un restaurante de Santa Coloma de Farners, de dónde se llevaron una tableta y dinero, el otro en un domicilio en Sils. El ladrón entró mientras los propietarios dormían, y robó varios objetos de valor como teléfonos móviles, dinero o tarjetas bancarias.

En Riudarenes, la noche del 2 de agosto saquearon el interior de un vehículo de donde cogieron un ordenador portátil. Aquella misma noche, también en esta población, robaron un coche aparcado en la calle.

Ante estos hechos, la Unidad de Investigación de Santa Coloma de Farners, abrió una investigación para identificar y arrestar al ladrón.

En paralelo, el coche robado en Riudarenes estuvo involucrado poco después del robo en una conducción temeraria en la Jonquera. El conductor se saltó un control policial y circuló más de veinte kilómetros contra dirección por la AP-7. Finalmente, la Guardia Urbana y los Mossos localizaron el coche en Lleida con dos ocupantes la madrugada del día 3 de agosto.

El conductor quedó detenido por conducción temeraria, originar grave riesgo a la circulación, desobediencia a los agentes de la autoridad y conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. El acompañante también quedó detenido por el robo del vehículo.

Posteriormente y durante el transcurso de la investigación pudieron determinar que el hombre que conducía el vehículo sustraído y que había sido detenido en Lleida era el autor de todos los robos investigados.

Por este motivo, la tarde del 7 de agosto, los Mossos lo localizaron y volver a detener en Santa Coloma de Farners.

Los investigadores constataron que además, con las tarjetas sustraídas, había hecho compras en varios establecimientos. Por eso también le atribuyen un delito de estafa. La investigación permitió recuperar el vehículo, un portátil y una tablet, que se han devuelto a sus propietarios legítimos.

El detenido, de 24 años y con antecedentes, pasó el día 9 de agosto a disposición del juzgado en funciones de guardia de Santa Coloma de Farners.