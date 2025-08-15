Robos de hortalizas en los huertos públicos de Rufea

Los huertos municipales ubicados en la partida de Rufea han sido objeto de robos en las últimas semanas. El adjudicatario de una de estas parcelas explicó que últimamente han sufrido sustracciones de hortalizas como tomates, cebollas, berenjenas o calabacines, a pesar de que toda la zona cuenta con una valla perimetral. Aseguró que otras personas que gestionan huertos en este recinto también han registado sustracciones

“Sabe mal, porque después del gasto de comprar las semillas y el trabajo de plantarlas y de cuidar el huerto, llegas un día y te lo han quitado”, lamenta uno de los hortelanos afectados. Afirman que no han presentado una denuncia ante los Mossos, pero sí tenían intención de comunicar la situación a la Paeria, para que tome medidas al respecto. Por ejemplo, proponen la instalación de cámaras de vigilancia.

Una portavoz del ayuntamiento indicó ayer que tienen constancia de estos robos. Señaló que los han notificado a la Guardia Urbana para hacer un seguimiento del caso. Asimismo, añadió que “están evaluando posibles medidas de seguridad para prevenir hechos como este” y apuntó que la Policía Local “hace rondas por los huertos de manera planificada durante su patrullaje”.

Precedentes

Esta no es la primera vez que se producen hurtos en los huertos que la Paeria alquila en Rufea. Al menos en 2019 hubo otro episodio, que entonces afectó a cuatro parcelas, en las que les birlaron kilos de tomates, pimientos, lechugas, apios y puerros.

El proyecto de los huertos familiares se inició en 2011 con 54 parcelas de 100 metros cuadrados. Debido la elevada demanda, en 2013 se ampliaron a 119. Los hortelanos deben abonar una fianza de 75 euros y un alquiler de 168,20 euros por huerto al año.