Espectacular accidente en la Ll-11 de Lleida con una mujer herida

Una mujer ha resultado herida este lunes por la mañana en un aparatoso accidente en la Ll-11 de Lleida, a la altura del punto kilométrico 8,5. El siniestro se ha producido cuando el turismo que conducía ha salido de la vía por causas que se investigan y ha chocado contra la edificación de un transformador eléctrico del Pla de Vilanoveta. La conducta era la única ocupante del vehículo.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 09.05 horas y hasta el lugar han ido patrullas de la Guardia Urbana y dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que han tenido que rescatar a la mujer del vehículo. También han trabajado en el lugar tres unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que finalmente ha evacuado a la herida en estado leve al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Según el ayuntamiento de Lleida, el accidente no ha causado ninguna afectación al suministro de eléctrico del Pla de Vilanoveta.

Heridos un motorista en Organyà y una camionera en Ribera d'Urgellet

Por otra parte, un motorista resultó herido leve este domingo por la noche en un choque con un turismo en la avenida Dr. Montanya d'Organyà. El herido fue trasladado por el SEM al hospital de la Seu d'Urgell. Este accidente se produjo cuando faltaban pocos minutos para las 10 de la noche.

A las 22.49 horas, en la N-260 a la altura de Ribera d'Urgellet, se produjo otro accidente de tráfico. En este caso un camión volcó y la conductora quedó atrapada. Cuatro dotaciones de los Bomberos trabajaron en el lugar para rescatarla y el SEM la trasladó en estado grave al hospital de la Seu d'Urgell.