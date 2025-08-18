Más de 30 investigaciones por causar incendios en 2024 en Lleida

Los juzgados leridanos abrieron el año pasado un total de 32 diligencias previas por delitos de incendio. Es una cifra inferior a la de 2023, pero en los últimos siete años, desde 2017, suponen un total de 266 causas judiciales a acusados de causar fuegos, ya sea de forma intencionada o por negligencia.

Según la última memoria de la Fiscalía, en 2024 se incoaron 13 causas por incendios por imprudencia, otras nueve por fuegos en bienes propios, seis por fuegos forestales, tres por vegetación no forestal y una, por incendio con peligro para la vida o la integridad física. Según el Ministerio Público, el año pasado se dictaron dos sentencias por este tipo de delitos, ambas por incendios causados por imprudencias. Asimismo, para una de las personas acusadas se decretó la medida preventiva de prisión. En el caso de la quema de contenedores, según el Código Penal, puede considerarse un delito de daños o de incendio, dependiendo de las circunstancias y si se pone en peligro la vida o la integridad de las personas.

En los casos registrados este 2025, el pasado julio el juez dejó en libertad a un vecino de Lleida de 30 años detenido por los Mossos como principal autor del robo y la quema de cinco casas en l’Horta de Lleida. Su liberación fue criticada por las familias afectadas y recurrida por la Fiscalía. Por otra parte, un hombre de 37 años aceptó una pena de 14 años y 10 meses de prisión en abril tras reconocer que la madrugada del 10 de enero de 2023 prendió fuego a una nave ocupada en Pardinyes con dos mujeres en su interior.

Fuegos de contenedores en cuatro puntos de Lleida

Los Bomberos de la Generalitat sofocaron la noche del sábado y ayer de madrugada cuatro incendios de contenedores en diferentes puntos de Lleida ciudad. El primer aviso se recibió a las 22.33 horas por un fuego de contenedores en el Xoperal del Tòfol. Media hora después, fueron requeridos por otro incendio en la avenida de Madrid. A las 1.00 horas fueron alertados de otro incendio en una isla de contenedores en la calle Pintor Xavier Gosé, en el barrio de Pardinyes, y a las 1.42 horas, en otra de la calle Baró de Maials. En todas las actuaciones también colaboró en las tareas de extinción la Guardia Urbana. Fuentes municipales explicaron a este diario que quedaron afectados cinco contenedores y que la Urbana está investigando la autoría de los hechos a partir de la descripción facilitada por un testigo.

Entre finales de julio y y principios de agosto hubo varios incendios de contenedores en la capital del Segrià. En una primera oleada, se vieron afectados 17 en tres días, por lo que fue arrestada una mujer, de 32 años, como presunta autora y que fue puesta en libertad con cargos. Una semana después, hubo otra oleada, con seis contenedors quemados. Por estos fue arrestado un hombre de 46 años, que también fue puesto en libertad con cargos.