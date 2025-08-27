Denuncian que el apeadero de buses desprende mal olor

Estado de la cubierta del apedero de buses, vista desde un piso de la calle Blondel. - AMADO FORROLLA

Vecinos de los bloques que rodean el apeadero de buses de la calle Saracíbar denuncian que en su cubierta se acumula basura, sobre todo ropa y otros objetos que caen desde los pisos. Añaden que, cuando llueve, se forman grandes charcos de agua que “se estanca y se pudre, causando males olores”, explica una afectada que vive en la calle Blondel.

Esta vecina asegura que el presidente de su comunidad ha solicitado formalmente al ayuntamiento varias veces el permiso para limpiar la zona, pero lamenta que “ni se nos ha permitido ni lo han hecho ellos desde el pasado mayo, cuando nos quejamos públicamente” de la situación a través de este diario. “Operarios limpiaron la cubierta durante menos de una hora, pero hubo una filtración que afectó al bar de la estación”, indica.

El ayuntamiento afirmó que revisará el espacio y se volverá a limpiar si es necesairio.

Los vecinos también alertan del “lamentable estado de los alrededores y el interior” del apeadero, y algunos aseguran que hay okupas en el antiguo edificio de los sindicatos, conocido como Ducados. Fuentes de la subdelegación del Gobierno central lo niegan y recuerdan que el acceso sigue tapiado. No obstante, el muro no cubre toda la puerta de entrada.

El apeadero está inmerso en un proceso participativo para definir sus nuevos usos cuando se inaugure la nueva estación de buses junto a la de trenes.