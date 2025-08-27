Menos de un 8% de las ventas de pisos en las comarcas de Lleida son de protección oficial

La venta de viviendas en Lleida va al alza, pero menos de un 8% de las operaciones son de pisos de protección oficial. Así lo indican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al primer semestre del año. En concreto, de enero a junio se efectuaron 3.705 ventas, de la cuales solo 290 fueron de viviendas sociales, lo que supone un 7,8%. Estos datos se explican porque el mercado de pisos protegidos es limitado, ya que los promotores no suelen apostar por este tipo de inmuebles ya que no les resultan rentables al tener un precio fijado por la administración. No obstante, en la capital se han construido en Els Magraners, aunque son para alquiler social (ver desglose).

Asimismo, durante el primer semestre casi tres de cada cuatro de las ventas (un 73,2%) fueron de pisos de segunda mano, en concreto 2.709, mientras que 996 eran nuevos (26,8%). Esta proporción suele ser habitual en los últimos ños.

En comparación con el primer semestre el año pasado, el número de operaciones se ha incrementado en más de un millar, ya que entre enero y junio de 2024 se registraron 2.656. De este modo, el aumento de ventas entre ambos periodos ha sido del 39,4%. No obstante, la distribución de porcentajes según su tipología es similar en ambos años, ya que en el primer semestre del año pasdo se vendieron 190 viviendas sociales. lo que representa un 7,1% del total, y 1.952 de segunda mano (un 74,4%).

Según el informe del sector de la vivienda del departamento de Territorio, en todo el año pasado en la demarcación de Lleida se iniciaron 103 viviendas de protección oficial, frente a los 94 de 2023. En 2022 no se comenzó ninguno, en 2021 fueron 6 y en 2020, también ninguno. Asimismo, en 2024 se acabaron 33 (68 en 2023, 17 en 2022, 46 en 2021 y 1 en 2020).

Por otra parte, la oferta de habitaciones en piso compartido subió un 3% interanual en el segundo trimestre de este año en la ciudad de Lleida, frente al 24% de incremento estatal. El precio medio se situó en 320 euros al mes, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior, pero lejos de la media estatal de 420 €. El portal Idealista ayer publicitaba en Lleida 211 habitaciones, de las que 187 en la capital. El número de visitas en cada una cayó un 2% a nivel estatal, mientras que en Lleida aumentó un 106%, el segundo incremento más destacado de todas las capitales, solo superado por Logroño, con un 114%.

A punto los bloques de alquiler social de Els Mangraners

Los 121 nuevos pisos de alquiler social de las cuatro promociones en el barrio de Els Mangraners están prácticamente a punto. Son el fruto de una operación privada con participación municipal, impulsados por la promotora privada Soluciones Viviendas Magraners 88, y está previsto adjudicar a principios de septiembre las primeras 42 viviendas. El alquiler mínimo es de 415 euros al mes y el máximo de 504. El ayuntamiento precisó que una cuarta parte del total se reservan para menores de 35 años. Para acceder a todos ellos es necesario estar inscrito en el registro de solicitantes de viviendas protegidas y la EMAU remitirá a la promotora los que cumplan los requisitos.