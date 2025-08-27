A punto 121 nuevos pisos de alquiler social de Lleida: a partir de 415 euros al mes

Los 121 nuevos pisos de alquiler social de las cuatro promociones en el barrio de Els Mangraners de Lleida están prácticamente a punto. Son el fruto de una operación privada con participación municipal, impulsados por la promotora privada Soluciones Viviendas Magraners 88, y está previsto adjudicar a principios de septiembre las primeras 42 viviendas. El alquiler mínimo es de 415 euros al mes y el máximo de 504. El ayuntamiento precisó que una cuarta parte del total se reservan para menores de 35 años. Para acceder a todos ellos es necesario estar inscrito en el registro de solicitantes de viviendas protegidas y la EMAU remitirá a la promotora los que cumplan los requisitos.

Menos de un 8% de las ventas de pisos en las comarcas de Lleida son de protección oficial

La venta de viviendas en Lleida va al alza, pero menos de un 8% de las operaciones son de pisos de protección oficial. Así lo indican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al primer semestre del año. En concreto, de enero a junio se efectuaron 3.705 ventas, de la cuales solo 290 fueron de viviendas sociales, lo que supone un 7,8%. Estos datos se explican porque el mercado de pisos protegidos es limitado, ya que los promotores no suelen apostar por este tipo de inmuebles ya que no les resultan rentables al tener un precio fijado por la administración. No obstante, en la capital se han construido en Els Magraners, aunque son para alquiler social (ver desglose).

Asimismo, durante el primer semestre casi tres de cada cuatro de las ventas (un 73,2%) fueron de pisos de segunda mano, en concreto 2.709, mientras que 996 eran nuevos (26,8%). Esta proporción suele ser habitual en los últimos años.