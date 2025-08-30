Consumo de alcohol y drogas en puntos de 20 calles del Barri Antic

Vecinos del Barri Antic han denunciado ante la Paeria que en una veintena de calles personas consumen diariamente alcohol en latas y envases de cristal, así como drogas en muchas ocasiones, y que también orinan o defecan en la vía pública. Así lo ha constatado el representante del Centro Histórico en el Consell de Ciutat, que ha aportado al ayuntamiento imágenes de los puntos afectados, situados en las calles Boters, Veguer de Carcassona, Múrcia, Travessia Cotxera, Cotxera, Pere de Coma, Tallada, Alsamora, Galera, Cavallers, Sant Andreu, Gairoles, Companyia, la Suda, Blocs del Pla, Parc, Panera, Peralta, Orfeó y Sant Carles y las plazas de L’Ereta, Josep Solans y del Dipòsit. Afirma que la Paeria no lleva a cabo acciones para “informar, educar o sancionar” a los infractores de las ordenanzas ni toma medidas para “mantener el espacio en condiciones de limpieza”, por lo que genera un “problema de salubridad”. El ayuntamiento señala que sanciona todas las conductas incívicas en que producen en la ciudad y que hasta junio la Guardia Urbana ha impuesto 354 multas, un 75% más que en todo 2024.

Además, el representante del Barri Antic señala que “familiares de personas que viven en Josep Solans que forman parte de una organización criminal de tráfico de drogas, coacciones, amenazas y agresiones a vecinos han instalado un punto de consumo de alcohol y consumo y venta de sustancias en un solar de Tallada con Galera”. Añade que el consistoro concentra en esa plaza a “personas con graves problemas de convivencia y socialización”. Asimismo, asegura que duermen al raso unas treinta personas en el Turó de la Seu Vella y media docena en la plaza del Dipòsit. La Paeria admite que ha detectado pernoctaciones en la zona de los Pous de Gel de personas llegadas por la campaña de la fruta y añade que la Urbana y los equipos de inclusión analizan su situación.