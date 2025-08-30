Miles de firmas para que un docente cobre como un mosso

La plataforma Docents en Vaga per un Sou Digne ha recabado 9.300 adhesiones a través de Telegram a su reivindicación de un aumento del 25% de las retribuciones de los docentes, según indicó un portavoz del colectivo. Además, esta semana han iniciado la misma petición a través de la plataforma change.org y hasta ayer a media tarde llevaban 4.201 firmas. Señaló que están a la espera de una reunión con la consellera de Educación, Esther Niubó, para plantearle su reclamación y recordarle que “somos los docentes peor retribuidos del Estado”.

Afirmó que el sueldo de un maestro de Primaria es de unos 32.000 euros anuales y el de un profesor de Secundaria, de 36.000. Argumentó que el complemento específico de sus nóminas no ha sido incrementado desde 2010, mientras que los de otros colectivos como Bomberos o Mossos d’Esquadra “ha subido 5 veces”. “Cuando empecé a trabajar hace 18 años cobraba 30.000 euros al año y ahora 32.000, mientras que un mosso percibía 30.500 y ahora, 47.700. Es el espejo en el que nos queremos mirar”, puntualizó.

La plataforma destaca que la falta de actualización de sus retribuciones “no solo afecta a nuestra economía personal, sino también a la motivación, el atractivo de la profesión para futuros docentes y la dignidad con la que desarrollamos nuestra labor diaria”.